Xiaomi 12 Pro otrzyma mniejszy ekran od modelu Mi 11. Ujawnia nam to szkło ochronne dla nowego smartfona, które wpadło w ręce jednej z redakcji. Wyświetlacz powinien otrzymać przekątną na poziomie około 6,7 cala. Zobaczmy sobie, czego można spodziewać się po ekranie z telefonu Xiaomi 12 Pro.

Przed nami zbliżająca się premiera flagowca Xiaomi 12 Pro, który był już obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiły się zdjęcia, które przedstawiają szkło ochronne dla tego smartfona. To ujawnia nam nie tylko to, jak powinien wyglądać ekran. Przy okazji możemy wywnioskować pewne parametry wyświetlacza.

Ekran z Xiaomi 12 Pro będzie mniejszy od wyświetlacza z modelu Mi 11, gdzie był to panel o przekątnej 6,8 cala. W nowym flagowcu będzie to około 6,7 cala (być może dokładnie 6,67″), co widać w porównaniu z tegorocznym telefonem. Poza tym można dostrzec zakrzywienia na dłuższych krawędziach.

Ekran z Xiaomi 12 Pro ma być konkretny

Xiaomi 12 Pro ma otrzymać wysokiej klasy ekran. Będzie to panel AMOLED pochodzący z fabryk Samsung Display. Spodziewajmy się rozdzielczości na poziomie QHD+ oraz odświeżania obrazu w 120 Hz. Wiemy, że ma ono być zmienne dzięki technologii LTPO. Premiera jest już nieodległa, bo odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

źródło: Gizmochina