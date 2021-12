Samsung Galaxy A73 to nadchodzący średniak Koreańczyków. Mamy okazję zobaczyć rendery. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Samsung pozbawił modelu Galaxy A73 złącza słuchawkowego. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się ten telefon.

Samsung Galaxy A73 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. W końcu poznajemy jego design. Stało się to możliwe poprzez rendery, które opracował na podstawie schematów Steve Hommerstoffer. Przy okazji wyciekła także częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A73. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy A73 ma 6,7-calowy ekran Infinity-O z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Zastosowany procesor na razie nie jest znany, ale SoC ma być wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się co najmniej 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Ponadto Samsung Galaxy A73 ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Pozostałe elementy kamery na razie pozostają tajemnicą. Smartfon ma wymiary 163,8 x 76,0 x 7,6 mm. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 12 z One UI 4. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A73 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 MP – brak dodatkowych szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,8 x 76,0 x 7,6 mm

Android 12 z One UI 4

źródło