Samsung Galaxy A13 5G dołącza do portfolio telefonów marki. Tym razem, to tańszy smartfon, którego cena jest niższa. Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A13 5G obejmuje 6,5-calowy ekran HD+ czy procesor MediaTek Dimensity 700. Zobaczmy, co jeszcze oferuje to urządzenie.