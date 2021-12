Realme GT 2 Pro to nadchodzący flagowiec chińskiego producenta. Urządzenie jest certyfikowane. Co ważne także w Europie. To oznacza, że debiut na Starym Kontynencie jest pewnie nieodległy. Kiedy więc odbędzie się premiera Realme GT 2 Pro w naszym regionie? Najpewniej w przyszłym kwartale.

Smartfon Realme GT 2 Pro będzie jednym z pierwszych flagowców, które otrzymają układ Snapdragon 8 Gen 1. Producent już to potwierdził i nastąpiło to niedługo po zapowiedzi samego procesora. Teraz dowiadujemy się, że telefon jest certyfikowany, co przybliża go do rynkowego debiutu. Co ciekawe również w Europie. Premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2022 r.

Realme GT 2 Pro jest certyfikowany na Starym Kontynencie pod nazwą kodową RMX3301. Pod bardzo podobną gościł niedawno w bazie AnTuTu. To przybliża go do rynkowego debiutu i możliwe, że w Europie nie będziemy musieli czekać zbyt długo względem dostępności w Chinach. To z pewnością cieszy.

Na temat Realme GT 2 Pro wiadomo już całkiem sporo. Niedawno telefon pozował na renderze. Wiemy, że otrzyma ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny. Kamera przypomina tą z Nexusa 6P. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Możecie z nią zapoznać się poniżej.

Realme GT 2 Pro – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 z GPU Adreno 730

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 50 + 8 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

źródło