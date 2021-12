Oppo Find X4 Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna smartfona. Znana jest także cena telefonu. Urządzenie zapowiada się ciekawie, bo otrzyma wysokiej jakości ekran AMOLED czy mocny procesor Snapdragon 8 Gen 1. Zobaczmy, co wiemy o Oppo Find X4 Pro i kiedy go zobaczymy.