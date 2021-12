Xiaomi 12, Moto Edge X30 i Realme GT 2 Pro to trzy flagowce, które otrzymają procesor Snapdragon 8 Gen 1. Wszystkie wymienione marki potwierdziły takie smartfony. Ich premiera odbędzie się w niedługim czasie. Xiaomi 12 i Moto Edge X30 zadebiutują jeszcze w grudniu. Na Realme GT 2 Pro możemy poczekać dłużej.

Qualcomm pochwalił się nowym procesorem dla flagowców, czyli układem Snapdragon 8 Gen 1. Nowy SoC trafi m.in. pod obudowę telefonów Xiaomi 12, Moto Edge X30 czy Realme GT 2 Pro. Wszystkie te smartfony są od jakiegoś czasu w ogniu przecieków. Wspomniane marki potwierdziły te urządzenia.

Xiaomi 12, Moto Edge X30 oraz Realme GT 2 Pro będą jednymi z pierwszych smartfonów z procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Nowy SoC Qualcomma to potężny procesor wykonany w litografii 4 nm. Jest z pewnością na co czekać. Ten miesiąc przyniesie nam premiery pierwszych telefonów z tym układem.

Xiaomi 12 i Moto Edge X30 z SoC Snapdragon 8 Gen 1 w grudniu

Moto Edge X30 będzie jednym z pierwszych (lub w ogóle pierwszym) smartfonem z procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Firma pokaże go już 12 grudnia. Xiaomi 12 też zadebiutuje w tym miesiącu, ale producent nie potwierdził jeszcze daty debiutu. Natomiast na Realme GT 2 Pro być może poczekamy do pierwszego kwartału 2022 r., co warto mieć na uwadze.

