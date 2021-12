Honor 60 Pro oraz Honor 60 to dwa smartfony, które były obiektem wielu przecieków. W końcu odbyła się ich premiera. Na razie w Chinach, gdzie cena za model Pro jest całkiem atrakcyjna. Tym bardziej, gdy pod uwagę weźmiemy specyfikację techniczną. Zobaczmy, co ma do zaoferowania seria Honor 60, na którą w Europie zapewne trochę sobie poczekamy.

Cena modelu Honor 60 Pro atrakcyjna

Honor 60 Pro to droższy z nowych telefonów, ale jego cena jest całkiem atrakcyjna. Urządzenie zostało wycenione w podstawowej wersji na 3699 juanów (ok. 2370 zł). Model z 12 GB RAM-u kosztuje 3999 juanów (ok. 2560 zł). Ceny edycji bez dopisku Pro zaczynają się od 2699 juanów (ok. 1725 zł). Dziś rusza przedsprzedaż, a rynkowa dostępność obu smartfonów została zaplanowana na 10 grudnia. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne obudowy.

6,78-calowy ekran OLED 120 Hz

Honor 60 Pro ma zakrzywiony ekran OLED o przekątnej 6,78 cala o rozdzielczości 2652 x 1200 pikseli. Wyświetlacz wspiera HDR10 i oferuje w 100% pokrycie barw DCI-P3. Ponadto jest w stanie odświeżać obraz w 120 Hz. W tańszym telefonie umieszczono mniejszy ekran o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+.

Procesor Snapdragon 778G Plus

Pod obudową smartfona Honor 60 Pro umieszczono nowy procesor Qualcomma – Snapdragona 778G Plus. SoC ma osiem rdzeni, z czego jeden to Cortex-A78 taktowany zegarem 2,5 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU Adreno 642L. Układ jest wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca. Tańszy telefon jest dostępny także w opcji mającej 128 GB pamięci.

Potrójny aparat fotograficzny z sensorami 108 i 50 MP

Honor 60 Pro ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP oraz obiektywem ze światłem przysłony f/1.9. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z matrycą 50 MP i światłem f/2.2. Całość uzupełnia aparat do zdjęć makro 2 MP. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 50 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem 66 W

Smartfon Honor 60 Pro ma akumulator o pojemności 4800 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 66 W. W mniejszym modelu umieszczono taką samą technologię. Smartfony mają też Wi-Fi 6, USB C, Bluetooth 5.2 oraz modemy 5G. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką MagicUI 5.0. Specyfikacja techniczna obu telefonów widoczna jest poniżej.

Honor 60 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2652 x 1200 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G Plus

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 50 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.9 + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

USB C

czytnik linii papilarnych

192 g

Android 11 z MagicUI 5.0

Honor 60 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.9 + 50 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

USB C

czytnik linii papilarnych

179 g

Android 11 z MagicUI 5.0

