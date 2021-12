Android TV 12 to najnowsza iteracja platformy Google na telewizory. Oprogramowanie zostało udostępnione w finalnej wersji. Kiedy otrzyma go nowy Chromecast z Google TV? Odpowiedź na to pytanie pozostaje na razie tajemnicą. Choć Android TV 12 z pewnością na to urządzenie trafi. To tylko kwestia czasu.