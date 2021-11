Przed nami premiera procesora Snapdragon 8Gx Gen 1, który Qualcomm zaprezentuje w trakcie Tech Summit. Do niedawna sądzono, że pierwszym smartfonem z tym układem będzie Xiaomi 12. Tymczasem wygląda jednak na to, że może to być jednak Motorola Edge 30 Ultra, który mogliśmy już zobaczyć na renderach.

Motorola Moto Edge 30 Ultra to nowy flagowiec marki należącej od jakiegoś czasu do Lenovo. Firma już potwierdziła, że ma w planach telefon z takim układem. Teraz nowego rąbka tajemnicy uchyla Chen Jin, który przekazał, że producent rzeczywiście chce wkrótce pokazać smartfona z układem Snapdragon 8Gx Gen 1.

Motorola Moto Edge 30 Ultra z układem Snapdragon 8Gx Gen 1 w grudniu

Wiemy, że premiera smartfona Motorola Moto Edge 30 Ultra ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Prawda jest taka, że grudzień powinien nam przynieść kilka nowych flagowców z układem Snapdragon 8Gx Gen 1. Najpewniej zobaczymy też Xiaomi 12 oraz Nubię Z40 firmy ZTE.

źródło: Phonearena