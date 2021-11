MIUI 13 to najnowsza aktualizacja platformy Xiaomi. Będzie ona bazowała na systemach operacyjnych Android 12 oraz 11. Część z telefonów otrzyma uaktualnienie do nowej nakładki bazującej na systemie Android 12. Natomiast w postarzałych przypadkach MIUI 13 zostanie oparte na Androidzie 11.

Przed nami premiera nakładki MIUI 13, która zostanie zaprezentowana w grudniu. Oprogramowanie będzie oparte nie na jednej, a dwóch różnych wersjach platformy Google. Pierwszą będzie nowy Android 12, a drugą starszy Android 11. Wynika to z faktu, że Xiaomi we własnym software nie przywiązuje się do konkretnego wydania zielonego robota, jak to robią inni producenci z Chin.

Xiaomi oprze MIUI 13 na systemie Android 12 dla części modeli telefonów. Wiemy, że na liście są modele Mi Mix 4, Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S oraz seria Redmi K40. Te smartfony otrzymają aktualizację do nowego oprogramowania Google w pierwszej kolejności. Potem przyjdzie czas także na inne.

Android 12 z MIUI 13 dla nowszych smartfonów Xiaomi

Pamiętajmy, że sporo smartfonów Xiaomi nie otrzyma aktualizacji do systemu Android 12. Ich oprogramowanie nadal będzie bazować na Androidzie 11. Jednak nie wykluczy ich to z otrzymania uaktualnienia do MIUI 13. Właśnie dzięki takiemu podejściu, jakie ma chiński producent.

