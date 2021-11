Honor 60 to seria smartfonów, których premiera odbędzie się już za kilka dni. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna i jest ona już w zasadzie prawie kompletna. Urządzenie ma nowy procesor Snapdragon 778G+ oraz aparat z sensorem 108 MP. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o modelu Honor 60 tuż przed debiutem.