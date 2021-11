Realme GT Master Edition na dniach doczeka się nowej opcji. Tą będzie nowy kolor obudowy o nazwie Daybreak Blue. Zajawił go sam prezes firmy, czyli Madhav Sheth. Wiemy, że sprzedaż Realme GT Master Edition w nowym odcieniu rozpocznie się już na początku grudnia.

Realme GT Master Edition debiutował w trzech kolorach obudowy. Teraz dołączy do nich kolejny wariant, którym jest wersja o nazwie Daybreak Blue. Informacje na ten temat ujawnił na Twitterze Madhav Sheth, prezes międzynarodowego oddziału firmy. Sprzedaż rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu.

Realme GT Master Edition początkowo dostępny był w kolorach Cosmos Black, Luna White oraz Voyager Grey. Daybreak Blue będzie czwartym odcieniem w palecie tego smartfona. Powyżej render, który go przedstawia. Sprzęt prezentuje się naprawdę ciekawie.

Realme GT Master Edition Daybreak Blue najpierw w Indiach

Sprzedaż wersji Daybreak Blue modelu Realme GT Master Edition najpierw rozpocznie się w Indiach. Nastąpi to już 1 grudnia. Na razie nie wiadomo, kiedy sprzęt trafi do Europy. To wyjaśni się z czasem. Poniżej specyfikacja techniczna telefonu.

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

174 g

Android 11 z nakładką producenta

źródło