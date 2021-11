Realme GT 2 Pro to nadchodzący flagowiec marki. W sieci pojawił się render, który ujawnia odważny design. Kojarzy się on z modelem Google Nexus 6P. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Poza dowiadujemy się, jaka ma być cena Realme GT 2 Pro w dolarach.

Realme GT 2 Pro pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Niedawno telefon gościł w bazie AnTuTu. Tam pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Cena czy design pozostawały tajemnicą. Do teraz, bo i te informacje w końcu przedostały się do sieci. Zobaczmy, co wiemy o Realme GT 2 Pro oraz jak wygląda ten flagowiec.

Smartfon Realme GT 2 Pro widoczny jest poniżej. Pierwsze skojarzenia? Nexus 6P czy Google Pixel 6. Aparat fotograficzny został zaprojektowany w odważny sposób. Widzimy, że kamera telefonu na trzy obiektywy. Wiemy, że znajdzie się tu połączenie dwóch sensorów 50 MP i jednego 8 MP. Cena ma wynieść 799 dol.

Cena Realme GT 2 Pro atrakcyjna a specyfikacja techniczna z górnej półki

Widzimy, że cena Realme GT 2 Pro nie będzie przesadzona. Wszak to flagowiec z układem Snapdragon 8Gx Gen 1. Poza tym wiemy, że ma otrzymać 6,8-calowy ekran AMOLED QHD+. Wyświetlacz zaoferuje odświeżanie w 120 Hz. Niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

6,8-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8Gx Gen 1 z GPU Adreno 730

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 50 + 8 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

