Oppo Find N 5G to składany smartfon chińskiej marki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Plotki nabierają rozpędu, a więc premiera zapewne jest już całkiem nieodległa. Wiemy, że Oppo Find N 5G otrzyma dwa ekrany, z czego jeden to rozkładany wyświetlacz o przekątnej 8 cali.

Oppo Find N 5G pojawia się w przeciekach nie pierwszy raz. Okazuje się, że to składany smartfon marki. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta obejmuje dwa ekrany o przekątnych 6,5 oraz 8 cali. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o smartfonie Oppo Find N 5G i kiedy możemy się go spodziewać.

Składany smartfon Oppo Find N 5G otrzyma rozkładany ekran o przekątnej 8 cali. Ma on wyświetlać obraz z 120 Hz. Następnie mamy 6,5-calowy panel z odświeżaniem 60 Hz, który ma być lekko zakrzywiony. Sercem telefonu będzie naturalnie procesor Qualcomm Snapdragon 888, czyli SoC dla tegorocznych flagowców.

Poza tym wiemy, że Oppo Find N 5G otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX766 50 MP. Następnie mamy czujnik IMX481 16 MP i Samsung S5K3M5 13 MP. Przednia kamera ma pozwolić robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2022 r. Poniżej znana specyfikacja techniczna.

Oppo Find N 5G – specyfikacja techniczna

8-calowy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

6,5-calowy ekran o odświeżaniu obrazu w 60 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 13 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android z nakładką ColorOS

