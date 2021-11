Samsung Galaxy A23 to nadchodzący smartfon koreańskiej marki z niższej półki cenowej. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że telefon otrzyma aparat z głównym sensorem 50 MP. Debiut smartfona Samsung Galaxy A23 może być całkiem nieodległy.

Samsung Galaxy A23 to następca popularnego modelu A22. Premiera telefonu zapewne jest nieodległa i zobaczymy go być może w pierwszym kwartale 2022 r. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje o tym urządzeniu. Nie jest to jeszcze kompletna specyfikacja techniczna. Dowiadujemy się jednak, jaki główny aparat ma otrzymać ten smartfon.

Samsung Galaxy A23 ma otrzymać aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Zastąpi on ten z matrycą 48 MP, który do niedawna z powodzeniem był stosowany w tańszych telefonach. Teraz wygląda na to, że będzie sukcesywnie zastępowany przez ten pierwszy z wymienionych czujników.

Samsung Galaxy A23 na razie tajemniczy

Na temat smartfona Samsung Galaxy A23 wiadomo obecnie bardzo niewiele. Na pewno możemy spodziewać się wariantu mającego modem 5G. Nie wiadomo, czy firma nie zrezygnuje z wersji zapewniającej łączność z sieciami LTE. Na szczegóły związane ze specyfikacją techniczną trochę sobie poczekamy. To informacje, które powinnyśmy poznać bliżej planowanego terminu premiery.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło: Galaxyclub