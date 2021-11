Realme 9 Pro oraz Pro lub Max to dwa z czterech nowych telefonów marki, które zobaczymy w pierwszym kwartale 2022 r. Pojawiła się przybliżona data premiery. Marka planuje wprowadzić smartfony w lutym. Dotyczy to Indii, ale z czasem seria Realme 9 trafi też do Europy.

Seria Realme 9 początkowo planowana była na jesień tego roku. Jednak firma spotkała się z problemami związanymi m.in. z dostępnością podzespołów i zdecydowała się na przełożenie terminu premiery telefonów. Teraz dowiadujemy się, że zostaną one wprowadzone do oferty w pierwszym kwartale 2022 r. Przy okazji dowiadujemy się, że linia obejmie co najmniej cztery modele.

Świeże plotki mówią o tym, że smartfony z serii Realme 9 zostaną wprowadzone do Indii w lutym 2022 r., które dla marki są bardzo ważnym rynkiem. Z czasem też zobaczymy je na sklepowych półkach w Europie, co jednak nastąpi pewnie trochę później. W marcu lub drugim kwartale, co warto mieć na uwadze.

W drodze dwa modele Realme 9 Pro

Wiemy, że seria obejmie dwa smartfony Realme 9 Pro. Jeden z nich otrzyma w nazwie dopisek Max lub Plus, co nie jest jeszcze jasne. Poza tym spodziewajmy się także modeli 9 oraz 9i, które będą tańsze. Specyfikacje techniczne nowych telefonów na razie pozostają tajemnicą.

źródło