Oppo Reno 6 Pro 5G to nowy lider rankingu akumulatorów, który prowadzi DxOMark. Bateria tego smartfona nie ma sobie równych i strąciła ze szczytu podium model iPhone 13 Pro Max, który obecnie musi zadowolić się trzecią pozycją. W teście DxOMark Oppo Reno 6 5G wytrzymuje nawet 2 dni i 9 godzin.

Oppo Reno 6 5G ma akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą ładowarki SuperVOOC 2.0 o mocy 65 W. Bateria tego smartfona została nowym liderem rankingu DxOMark zdobywając tam 96 punktów. iPhone 13 Pro Max, który do niedawna nie miał tu sobie równych, może pochwalić się wynikiem na poziomie 89 punktów.

Bateria Oppo Remo 6 5G według DxOMark zapewnia naprawdę długi czas pracy. Choć nie jest to najpojemniejszy akumulator, tak testy wykazały nawet 2 dni i 9 godzin na jednym naładowaniu. To naprawdę sporo. Poza tym ładuje się do pena w zaledwie 35 minut. Natomiast 80 proc. naładowania osiąga po 22 minutach pod ładowarka.

Oppo Reno6 5G i iPhone 13 Pro Max z konkurentem w rankingu baterii DxOMark

Warto dodać, że iPhone 13 Pro Max został strącony z pozycji lidera tego rankingu DxOMark już wcześniej. Zrobił to model Realme GT Neo 2. Co prawda Oppo Reno 6 5G uzyskał lepszy wynik. Różnica nie jest jednak duża, bo wynosi tylko dwa punkty.

