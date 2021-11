OnePlus 10 Pro to nadchodzący flagowiec marki. Premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 r. Jak będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na ten temat wiemy już całkiem sporo, choć od debiutu dzieli nas jeszcze trochę czasu. Zobaczmy, co wiemy o modelu OnePlus 10 Pro na kilka tygodni przed zapowiedzią.

OnePlus 10 Pro to flagowiec marki na 2022 r., który był już obiektem wielu przecieków. Znana jest niemal cała specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy też, jaka ma być mniej więcej cena. W tym artykule zebraliśmy znane informacje i plotki związane z nowym smartfonem marki.

6,7-calowy ekran Fluid AMOLED

OnePlus 10 Pro otrzyma wyświetlacz Fluid AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Będzie to zakrzywiony wyświetlacz, który zaoferuje rozdzielczość QHD+. Dokładnie będzie to 1440 x 3216 pikseli. Ponadto wiemy, że panel będzie w stanie wyświetlać obraz w 120 Hz. Spodziewajmy się także wsparcie dla HDR10 i innych technologii. Zapewne będzie to jeden z najlepszych ekranów montowanych w smartfonach.

Wydajny procesor Snapdragon 8Gx Gen 1

Wiemy, że OnePlus 10 Pro otrzyma nowy SoC Qualcomma, czyli procesor Snapdragon 8Gx Gen 1. Oficjalna zapowiedź układu odbędzie się 30 listopada w trakcie Tech Summit. Będzie to bardzo wydajny procesor, który ma być wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Potrójny aparat fotograficzny Hasselblad

OnePlus 10 Pro ma aparat fotograficzny na przeprojektowanej wyspie, która wygląda całkiem ciekawie. Z jej boku znajduje się logo firmy Hasselblad, z którą marka nawiązała dłuższą współpracę. Główny sensor ma matrycę 48 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 50 MP oraz teleobiektyw z sensorem 8 MP. Zabraknie kamery peryskopowej, co może jakoś odbić się na możliwościach z zakresu zoomu. Przedni aparat ma pozwolić na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Cena OnePlus 10 Pro poniżej kwoty tysiąca euro

Przecieki sugerują, że cena OnePlus 10 Pro w podstawowej konfiguracji sprzętowej nie przekroczy kwoty tysiąca euro. Ma być bliższa sumie 900 euro. To sprawi, że nowy flagowiec marki nie powinien być przesadnie drogi i przy okazji pozwoli na nawiązanie lepszej walki z droższą konkurencją. Co z pewnością nas (klientów) powinno cieszyć.

Bateria 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem

OnePlus 10 Pro ma otrzymać akumulator o pojemności 5000 mAh. Jest bardzo możliwe, że nowy flagowiec zapewni wsparcie dla naprawdę szybkiego ładowania baterii. Plotki mówią o ładowarce o mocy aż 125 W. Będzie więc ona szybsza względem technologii Xiaomi o nazwie HyperCharge, które zapewnia ładowanie o mocy 120 W.

Premiera w pierwszym kwartale 2022 roku

OnePlus 10 Pro ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2022 r. Najpierw jednak debiut planowany jest na terenie Chin. W Europie mamy poczekać dłużej. Na Starym Kontynencie telefon pojawi się pewnie w sklepach w marcu. Znana specyfikacja techniczna bazująca na dotychczasowych przeciekach widoczna jest poniżej.

OnePlus 10 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 48 + 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,2 x 73,6 x 8,7 mm

IP68

Android 12

źródło: opracowanie własne