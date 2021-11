MIUI 13 to nowa nakładka Xiaomi, której premiera odbędzie się w połowie grudnia. Nowe informacje sugerują, że wniesie liczne nowe funkcje oraz optymalizacje. Nowości w oprogramowaniu z pewnością nie zabraknie. Aktualizacja MIUI 13 jest mocno wyczekiwana przez fanów marki Xiaomi.

Nowa nakładka Xiaomi według ostatnich przecieków zostanie zaprezentowana w połowie grudnia. Aktualizacja do MIUI 13 jest mocno wyczekiwana przez fanów marki, bo wniesie nie tylko liczne nowości. Nowe funkcje to jedno, ale mają pojawić się także różne optymalizacje, co jest ważne pod kątem niezbyt udanego i problematycznego MIUI 12. Część z tych niedociągnięć udało się naprawić wraz z uaktualnieniem 12.5 Enhanced, ale nie wszystkie.

Aktualizacja do MIUI 13 wprowadzi ciekawe nowe funkcje. Wiemy, że wśród nich będzie lepsza współpraca pomiędzy smartfonami a komputerami z Windows. Ta integracja zostanie udoskonalona i wprowadzi kolejne opcje. Sporo ma także zadziać się w obszarze interfejsu użytkownika. Zmiany w UI będą duże i obejmą m.in. nowe oraz płynniejsze animacje.

Nakładka Xiaomi MIUI 13 to wyczekiwane optymalizacje

Wspomniane optymalizacje są bardzo ważne. Poprzednia wersja nakładki Xiaomi pod tym względem mocno kulała. Wiemy jednak, że ta nowa wprowadzi udoskonalenia w tym zakresie obejmujące naprawdę różne obszary oprogramowania. To powinno w konsekwencji zapewnić znacznie lepszą płynność działania telefonów.

źródło: gizchina