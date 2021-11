Vivo S12 to smartfon, którego premiera ma odbyć się w Państwie Środka w przyszłym miesiącu. Tymczasem mamy okazję zobaczyć render telefonu. Znaleziono go w materiałach prasowych producenta. Grafika ujawnia, że ekran ma wcięcie i nie wygląda to zbyt dobrze.

Smartfon Vivo S12 widoczny jest na poniższym renderze. Nie jest on dobrej jakości, bo pochodzi z większej grafiki, z której go wycięto. Stąd też pozostawia wiele do życzenia. Widać jednak, że ekran ma duży notch. Wcięcie przypomina to z iPhone’ów. Natomiast z tyłu obudowy widać potrójny aparat fotograficzny na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami.







Smartfon Vivo S12 z premierą w grudniu

Wiemy, że premiera Vivo S12 w Chinach ma odbyć się w grudniu. Dokładny termin nie jest na razie znany. Podobnie zresztą, jak specyfikacja techniczna telefonu. Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Render ujawnia nam ponadto, że ekran jest zakrzywiony na dłuższych krawędziach. Więcej informacji poznamy z czasem.

źródło