POCO F4 Pro to nadchodzący smartfon marki. Tak naprawdę to jedna z jego nazw. W Chinach spodziewamy się go jako Redmi K50 Pro. Natomiast w Indiach może to być model Xiaomi 12X Pro. Wiemy, że POCO F4 Pro ukrywa się pod kryptonimem Ingress i powinien zadebiutować w pierwszym kwartale 2022 r.