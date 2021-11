Oppo Find N to nowy flagowiec chińskiej marki, który ma mieć coś wspólnego z modelem Xiaomi Mi 11 Ultra. To dwa ekrany, z czego jeden zostanie umieszczony na pleckach. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Oppo Find N otrzyma aparat z sensorem IMX766 50 MP.

Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfon, który dostał dwa ekrany. Był to z pewnością element, który wyróżniał tego flagowca na tle innych. Teraz podobne urządzenie szykuje konkurencja. To Oppo Find N, który pojawił się w plotkach na łamach chińskiej społecznościówki Weibo. Ujawnił je sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station.

Oppo Find N ma dostać dwa ekrany, które ma Xiaomi Mi 11 Ultra. Ma to być podobne rozwiązanie, a więc ten mniejszy wyświetlacz zostanie umieszczony na pleckach smartfona. Zapewne obok wyspy z kamerą. Są też pewne szczegóły obejmujące aparat fonograficzny. Główny sensor to Sony IMX766 50 MP. Dzięki dodatkowemu ekranikowi będzie można nim robić selfie.

Oppo Find N powalczy o klientów z Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfon, który spotkał się z ciepłym przyjęciem. Tym bardziej, że jego aparat fotograficzny został uznany za naprawdę konkretny. Tak więc Oppo Find N powalczy o klientów właśnie z tym telefonem. Choć zapewne zaoferuje jeszcze lepszą specyfikację techniczną.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło