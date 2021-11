Xiaomi 12 i MIUI 13 to wyczekiwane nowości chińskiej marki. Czy zobaczymy je tego samego dnia? Wygląda na to, że jednak nie. Nowy flagowiec zostanie pokazany kilka dni wcześniej przed nakładką MIUI 13. W sieci pojawiła się nowa data premiery serii Xiaomi 12 i ta jest nieodległa.

Przyszły miesiąc dla fanów chińskiej marki zapowiada się naprawdę ciekawe. Czeka nas debiut serii Xiaomi 12 oraz oficjalna zapowiedź nakładki MIUI 13. Do niedawno podejrzewano, że zobaczymy te nowości w trakcie tej samej konferencji. Czy tak będzie? Wygląda na to, że niekoniecznie, co sugeruje data premiery nowych flagowców.

Plotki mówią o tym, że datą premiery Xiaomi 12 jest 12 grudnia. To oznacza, że nowe flagowce zobaczymy za nieco ponad dwa tygodnie. Tymczasem w kontekście nakładki MIUI 13 mówi się o innym terminie – oddalonym o cztery dni. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Producent na razie oficjalnie milczy.

Data premiery Xiaomi 12 i MIUI 13 niepotwierdzona

Pamiętajmy, że wspomniane na razie terminy pochodzą z plotek, których firma nie potwierdziła. Pochodzą one z nieoficjalnych źródeł. Jeśli są prawdziwe, to marka niedługo powinna zabrać głos w tej sprawie. Pewnie nastąpi to na początku grudnia. Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać.

