Xiaomi szykuje się do premiery flagowców z serii 12. Nie zapomina jednak o submarkach. W drodze są m.in. modele POCO X4 czy nowe telefony marki Redmi. Jednym z nich może być Redmi K50 SE. Takie plany podsuwa nam CEO firmy, czyli Lu Weibing, co zrobił na łamach swojego konta w społecznościówce Weibo.

Lu Weibing na łamach serwisu Weibo zapytał, czy seria Redmi K50 potrzebuje wersji SE? Wynika to z faktu, że wszyscy to proponują. Tak więc Xiaomi zapewne zdecyduje się na taki model, co zrobiły inne marki. Wśród nich są Honor czy Oppo. Sprzęt zapewne powstanie, a jego cena powinna być atrakcyjna.

Xiaomi na razie nie ujawnia szczegółów Redmi K50 SE

Jeśli Redmi K50 Se rzeczywiście powstanie, a to raczej jest już w zasadzie przesądzone, to pewnie będzie najtańszych telefonem z całej serii. Odpowiednia cena sprawi, że może to być kolejny hit w ofercie Xiaomi. Na szczegóły przyjdzie nam jednak trochę poczekać, bo zapewne do pierwszego kwartału 2022 r. Wtedy spodziewamy się zapowiedzi tych telefonów.

