Realme GT 2 Pro to nadchodzący flagowiec z procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Telefon został dostrzeżony w AnTuTu. Wczesne benchmarki modelu są bardzo obiecujące. Dowodzi tego ponad milion punktów uzyskanych w teście. Premiera Realme GT 2 Pro odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 r.

Przed nami premiera procesora Snapdragon 8 Gen 1, który Qualcomm zaprezentuje za kilka dni na Tech Summit. Potem przyjdzie czas na pierwsze smartfony z nowym układem. Najpierw będzie to Xiaomi 12, ale jednym z kolejnych ma być także Realme GT 2 Pro, który też otrzyma ten SoC. Tymczasem dostrzeżono go w bazie benchmarku AnTuTu.

W teście AnTuTu pojawił się smartfon ukrywający się pod nazwą kodową RMX3300, który wykręcił tam aż ponad milion punktów. To Realme GT 2 Pro, który uzyskał ponad 102 mln punktów. To nieco lepszy wynik do MediaTek Dimensity 9000. Benchmarki tego drugiego układu SoC również pokazują świetną wydajność na poziomie przekraczającym 1 mln punktów.

Realme GT 2 Pro z układem Snapdragon 8 Gen 1w Q1 2022 roku

Wiemy, że premiera Realme GT 2 Pro planowana jest na pierwszy kwartał 2022 r. W tym samym czasie spodziewamy się także innych smartfonów z układem Snapdragon 8 Gen 1. Wśród nich są m.in. OnePlus 10 czy modele z serii Galaxy S22.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło