Chińska marka idzie za ciosem i po premierze serii Honor 50 szykuje się do debiutu kolejnych telefonów. To smartfony Honor 60 i Honor 60 Pro, które pojawiają się w przeciekach od jakiegoś czasu. Jak one wyglądają i co zaoferuje ich specyfikacja techniczna? To ujawnia nowy przeciek. Mamy okazje zobaczyć rendery prasowe obu modeli.

Honor 60 Pro widoczny jest poniżej. Smartfon ma ekran OLED zakrzywiony na trzech krawędziach. W tańszym modelu (na kolejnej grafice) krzywizna będzie tylko na tych dwóch dłuższych. Wyświetlacz jest w stanie odświeżać obraz w 120 Hz. We wcięciu znajdzie się kamerka z sensorem 50 MP do selfie.

Ponadto Honor 60 Pro ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 778G Plus. Pojemność baterii nie jest znana. Wiemy jednak, że będzie je można ładować z użyciem ładowarki o mocy 66 W. Niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Honor 60 Pro – specyfikacja techniczna

ekran OLED Full HD+ o nieznanej przekątnej i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G Plus

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP

bateria z ładowaniem o mocy 66 W

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z nakładką Magic UI

