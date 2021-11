ZTE Voyage 20 Pro 5G to nowy smartfon marki. Tym razem to propozycja z niższej półki. Cena telefonu jest już znana. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zobaczyć, co ma do zaoferowania specyfikacja techniczna telefonu ZTE Voyage 20 Pro 5G i ile za niego zapłacimy.

ZTE Voyage 20 Pro 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena została ustalona na poziomie 2198 juanów (ok. 1430 zł). Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania. Oto specyfikacja techniczna telefonu.

Smartfon ZTE Voyage 20 Pro 5G ma 6,67-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 720 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5100 mAh ze wsparcie dla ładowarek o mocy aż 66 W.

Poza tym w ZTE Voyage 20 Pro 5G znajdziemy aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw z szerokim kątem z matrycą 8 MP i kamerkę do zdjęć makro 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

ZTE Voyage 20 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

procesor MediaTek Dimensity 720

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5100 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło