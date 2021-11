Redmi Note 11 4G to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera odbyła się w Chinach. Nie jest to zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany Redmi 10 po małych zmianach. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Zobaczmy, czym różni się Redmi Note 11 4G od Redmi 10.

Redmi Note 11 4G to nowy smartfon w ofercie Xiaomi. Premiera odbyła się w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie 999 juanów (ok. 650 zł) za model 4 GB RAM-u. Wariant mający 6 GB pamięci kosztuje 1099 juanów (ok. 715 zł). Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu. Do wyboru są trzy kolory obudowy.

Redmi Note 11 4G to tak naprawdę Redmi 10 z nieco innym aparatem fotograficznym, który to zresztą ma doczekać się edycji 2022. Kamera składa się z głównego sensora 50 MP, obiektywu ultraszerokokątnego z matrycą 8 MP i aparatu do makro 2 MP. Zabrakło czujnika głębi z sensorem 2 MP, który ma drugi ze smartfonów. Pozostałe elementy nie uległy zmianie. Procesor to nadal MediaTek Helio G88.







Ponadto Redmi Note 11 4G ma 6,5-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 18 W. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 11 4G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

procesor MediaTek Helio G88

4 lub 6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

181 g

Android 11 z MIUI 12.5

