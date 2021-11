POCO X4 NFC to nadchodzący smartfon submarki Xiaomi. Dwa modele dostrzeżono w bazie IMEI, co przybliża je do rynkowego debiutu. W rzeczywistości ma to być przebrandowana seria Redmi Note 11 Pro, która zbliża się wielkimi krokami do Europy. POCO X4 ma być dostępny także bez modułu NFC.