Oppo Reno 7 Pro to nowy flagowiec marki, który został zaprezentowany w Chinach. Za nami premiera, a więc znana jest już cena oraz specyfikacja techniczna. Urządzenie jest całkiem ciekawe i ma 6,55-calowy ekran AMOLED 90 Hz. Zobaczmy, co jeszcze ma do zaoferowania model Oppo Reno 7 Pro.

Oppo Reno 7 Pro to nowy (prawie) flagowiec marki, który został pokazany w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu jest całkiem atrakcyjna. Natomiast jego specyfikacja techniczna przedstawia się interesująco. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaaferowania.

Cena Oppo Reno 7 Pro w Chinach została ustalona na poziomie 3699 juanów (ok. 2415 zł). Dotyczy to wersji z 8 GB RAM-u. Model z 12 GB pamięci kosztuje 3999 juanów (ok. 2610 zł). W obu przypadkach telefony mają po 256 GB miejsca na dane. Obecnie trwa przedsprzedaż i w Chinach dostępność zaplanowano na 3 grudnia. W Europie zapewne poczekamy do pierwszego kwartału 2022 r.

Cena Oppo Reno 7 Pro atrakcyjna a specyfikacja techniczna ciekawa

Oppo Reno 7 Pro ma 6,55-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 1200-Max. Aparat fotograficzny ma główny sensor Sony IMX766 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP i kamerkę do zdjęć makro 2 MP. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200-Max

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

180 g

Android 11 z nakładką ColorOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło