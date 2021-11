MIUI 13 i Xiaomi 12 to obecnie najgorętsze tematy wśród fanów chińskiej marki. Co nie powinno dziwić. Pierwszy to nowa nakładka, która wprowadzi zapewne wiele nowości. Drugi to nowa seria smartfonów z wyższej półki cenowej. Kiedy je zobaczymy? Plotki wskazują na to, że w trakcie tego samego wydarzenia.

Już wcześniejsze plotki mówiły o tym, że datą premiery smartfonów z serii Xiaomi 12 jest 16 grudnia. To oznacza, że do wydarzenia pozostały już tylko trzy tygodnie. Najnowsze informacje wskazują na, że tego samego dnia Chińczycy pochwalą się nakładką MIUI 13. Ta jest już testowana wewnętrznie na kilku modelach telefonów.

W połowie grudnia obaczymy pewnie nie tylko MIUI 13 i Xiaomi 12

Grudniowa konferencja marki ma być dużym wydarzeniem. To oznacza, że poza nakładką MIUI 13 oraz smartfonami Xiaomi 12 możemy tam zobaczyć coś jeszcze. Na razie jednak nie ma pewnych informacji związanych z tym, jakie dokładnie produkty mogliśmy tam ujrzeć. To wyjaśni się z czasem.

źródło: Xiaomiui