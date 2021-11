Black Friday to święto okazji, które z pewnością sprzyja również kupnu nowego tabletu. Wybraliśmy dla was ciekawe modele na różną kieszeń, które teraz można nabyć nawet o kilkaset złotych taniej.

Te tablety warto kupić w ramach promocji na Black Friday 2021

Lenovo Smart Tab Yoga 10.1

Lenovo Smart Tab Yoga 10.1 to tablet dla bardziej wymagających użytkowników. Jeśli szukacie modelu, który z powodzeniem sprawdzi się w pracy oraz do rozrywki, to urządzenie będzie z pewnością dobrym wyborem. Znajdziemy tutaj wysokiej klasy ekran o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, który zapewni ostry obraz. Za obliczenia odpowiada tutaj 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 439 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca, które na rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 256 GB.

Ponadto tablet Lenovo Smart Tab Yoga 10.1 wyróżnia się pojemnym akumulatorem 7000 mAh, który powinien zapewnić około 10 h pracy na jednym naładowaniu. Następnie mamy dwa aparaty. Przedni ma sensor 5 MP, a tylny pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Nie brakuje też wysokiej jakości głośników czy szybkiego Wi-Fi 802.11ac. Urządzenie normalnie kosztuje 1099 złotych, ale w ramach Black Friday kupicie je za jedyne 749 zł. Przy okazji gwarantowana jest darmowa dostawa.

Lenovo Tab P11

Lenovo Tab P11 to kolejny tablet dla bardziej wymagających użytkowników. Sprzęt wyróżnia się 11-calowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli i jasnością do 400 nitów. Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Dostępne miejsce na dane (64 GB) można rozszerzyć aż o 1 TB dodatkowej pamięci (kartą microSD).

Lenovo Tab P11 ma także dobrej jakości głośniki, Wi-Fi 5, a całość zamknięto w obudowie odpornej na zachlapania, co z pewnością jest dodatkowym atutem. Zwłaszcza, jeśli zamierzamy korzystać z urządzenia w trudniejszych warunkach od domowego zacisza. Energię dostarczy bateria o pojemności 7500 mAh, która pozwoli średnio na 12 h pracy. Sprzęt kosztuje 1299 zł, ale w ramach Black Friday cena została obniżona do 1079 zł. Dodatkowo można liczyć na darmową dostawę.

Lenovo TAB M8

Lenovo TAB M8 to świetna propozycja dla osób, które szukają niewielkiego i poręcznego tabletu, który przy okazji jest niedrogi. Urządzenie ma 8-calowy ekran klasy IPS o rozdzielczości HD, a za obliczenia odpowiada procesor Helio A22. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca, ale w razie potrzeby rozszerzymy je z użyciem kart microSD. Na uwagę z pewnością zasługuje także audio zgodne z Dolby Atmos.

Tablet Lenovo TAB M8 ma także obudowę odporną na zachlapania oraz baterię o pojemności 5000 mAh. W trakcie przeglądania stron poprzez Wi-Fi może ona zapewnić nawet do 18 h pracy. Całość waży tylko 305 g. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne obudowy. Cena została obniżona do 499 zł i w ten sposób można zaoszczędzić 100 zł.

