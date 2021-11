Redmi 10 2022 to nadchodzący hit Xiaomi. To nowy smartfon, którego niska cena zapewne sprawi, że będzie rozchwytywany. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna, która jest zbliżona do oryginału. Domyślamy się, że premiera Redmi 10 2022 odbędzie się w przyszłym kwartale.

Redmi 10 2022 to nowy smartfon chińskiej marki, który będzie odświeżonym modelem z tego roku. Jego cena zapewne będzie niska i to zapewne przesądzi o tym, że stanie się to prawdziwy hit Xiaomi. Jak ma prezentować się specyfikacja techniczna telefonu? Wygląda na to, że nowa wersja Redmi 10 będzie zbliżona do oryginału.

Wiemy, że Redmi 10 2022 ma otrzymać w zasadzie ten sam aparat fotograficzny, który ma poprzednik. Będzie to połączenie sensorów S5KJN1/OV50C40 50 MP, IMX355 8 MP oraz OV02B1B/GC02M1B 2 MP. Tak więc nowe urządzenie może być w rzeczywistości niemal identyczne z tym z tego roku. Co może ulec zmianie?

Xiaomi w modelu Redmi 10 2022 pewnie wymieni proces na inną jednostkę. W rzeczywistości tak jednak nie musi być, ale jest to najbardziej prawdopodobny zabieg. Pozostałe elementy wyposażenia mogą pozostać nienaruszone. Niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 10 2022 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

nieznany procesor

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

181 g

Android 11 z MIUI 12.5

