Pixel 6A to smartfon, który dostanie procesor Tensor. Ponadto aplikacja Aparat Google ujawnia nam, z czego mają składać się kamery telefonu. Do modelu Pro będzie trochę brakowało. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o specyfikacji technicznej modelu Google Pixel 6A, który zadebiutuje w 2022 r.