Oppo Find X4 Pro to nadchodzący flagowiec marki, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1. Premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2022 r. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna flagowca. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu Oppo Find X4 Pro.