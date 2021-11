EMUI 12 Beta to poglądowa wersja nakładki, którą firma zapowiedziała już kilka miesięcy temu. Niedawno zaczęto zbierać zapisy na testy

EMUI 12 Beta to poglądowa wersja nakładki, którą firma zapowiedziała już kilka miesięcy temu. Niedawno zaczęto zbierać zapisy na testy w Europie. Teraz oprogramowanie udostępniono właścicielom smartfonów Huawei Mate 40 Pro, P40, P40 Pro, P40 Pro Plus oraz Mate 30 Pro. Użytkownicy tych telefonów mogą już brać udział w programie pilotażowym.

Chcąc testować poglądowe wydanie nakładki EMUI 12 użytkownicy wymienionych modeli telefonów muszą pobrać aplikację Beta (link), którą należy zainstalować. W niej należy sprawdzić, czy można brać udział w programie pilotażowym. Jeśli tak, to będzie można przystąpić do testów.

EMUI 12 Beta wkrótce nie tylko dla Huawei Mate 40 Pro, P40 Pro i Mate 30 Pro

Chińczycy planują udostępnić aktualizację do EMUI 12 na znacznie więcej telefonów. Te wymienione wyżej są pierwszymi, których właściciele mogą zapisywać się do beta testów. Jednak docelowa lista jest dłuższa. Proces aktualizacji do finalnej wersji oprogramowania ma ruszyć w pierwszej połowie 2022 r. Poniżej wykaz modeli:

Mate 40 Pro

P40 Pro+

P40 Pro

P40

Mate Xs

Mate 30 Pro

Mate 30

P30 Pro

P30

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

Mate 20 X 5G

Mate 20 X

Mate 20

P20 Pro

P20

Mate 10 Porsche Design

Mate 10 Pro

Mate 10

nova 7

nova 7 SE

nova 7i

nova 5T

nova 4

nova 4e

Y9 Prime 2019

Y9s

Y8p

