Samsung Galaxy S10 i Note 10 również dostaną system Android 12. Tak więc aktualizacja do One UI 4 jest dla tych modeli w drodze. Oba telefony z nowym oprogramowaniem są już testowane. To przybliża Galaxy S10 oraz Note 10 do otrzymania One UI 4 z Androidem 12.

One UI 4 i Android 12 na razie trafiły na modele S21. W drodze jest także nakładka z numerkiem 4.1. Aktualizacja zostanie udostępniona także na flagowce z 2019 r. To Samsung Galaxy S10 oraz Note 10, które załapią się z czasem na nowe oprogramowanie. Kiedy to nastąpi?

Samsung Galaxy S10 oraz Note 10 z systemem Android 12 i nakładką One UI 4 zostały dostrzeżone w bazie Geekbench. Testowane smartfony były w wersjach z modemami 5G, ale te z LTE również załapią się na nowe oprogramowanie. Koreańczycy już testują software na tych modelach, co przybliża je do otrzymania uaktualnienia.

Aktualizacja do systemu Android 12 z One UI 4 dla Samsungów Galaxy S10 i Note 10 nieprędko

Warto mieć na uwadze, że smartfony Samsung Galaxy S10 oraz Note 10 prędko aktualizacji do systemu Android 12 z nakładką One UI 4 nie otrzymają. Testy to jedno, ale do finalnego oprogramowania dla wszystkich trochę brakuje. Proces dystrybucji uaktualnienia pewnie odbędzie się w drugiej połowie pierwszego lub w drugim kwartale 2022 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło