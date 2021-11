Redmi Note 11 Pro Plus to wyczekiwany średniak Xiaomi. Wygląda na to, że wkrótce kupimy go w Europie. Na Starym Kontynencie trwają już testy tego sprzętu. Wiemy jednak, że specyfikacja techniczna Redmi Note 11 Pro Plus w naszej części globu ma być trochę inna względem Chin.

Redmi Note 11 Pro Plus i dwa tańsze smartfony z tej serii Xiaomi pokazano w chinach kilka tygodni temu. Potem ruszyła sprzedaż, także wersji YIBO. W Europie nadal na nie czekamy. Wygląda jednak na to, że czas ten nie będzie już byt długi. Tipster Mukul Sharma twierdzi, że na Starym Kontynencie firma już testuje nowe modele telefonów. To przybliża je do debiutu.

Xiaomi testuje w Europie Redmi Note 11 Pro Plus i tańszy wariant bez dopisku + w nazwie. Dokładnych szczegółów nie podano. Wcześniejsze plotki mówią jednak o tym, że specyfikacja techniczna na Starym Kontynencie może być nieco inna. Wymianie może ulec procesor na któryś z układów Qualcomma. Natomiast w Indiach urządzenia w ogóle mają zadebiutować pod innymi nazwami.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Cena modelu Redmi Note 11 Pro Plus w Europie zapewne będzie atrakcyjna. To sprawi, że ten smartfon Xiaomi powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem. Specyfikacja techniczna telefonu na chiński rynek widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

Android 11 z nakładką MIUI 12.5

