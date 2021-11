OnePlus RT to nadchodzący smartfon marki, którego premiera jest blisko. Telefon został dostrzeżony w konsoli Google Play, ale w rzeczywistości nie jest to zupełnie nowe urządzenie. Sprzęt tak naprawdę będzie przebrandowanym smartfonem OnePlus 9RT z chińskiego rynku.

OnePlus RT to smartfon, który pojawił się w konsoli Google Play, a więc jego premiera musi być blisko. Nie będzie to jednak zupełnie nowe urządzenie. Tak naprawdę ma to być model 9RT zaprezentowany w Chinach kilka tygodni temu. Na innych rynkach sprzęt pojawi się pod skróconą nazwą.

Jeśli OnePlus RT to model 9RT, to specyfikacja techniczna smartfona jest znana. Telefon dostanie 6,62-calowy ekran Fluid AMOLED 120 Hz i procesor Snapdragon 888 z 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 65 W.

Aparat fotograficzny OnePlus RT jest potrójny. Główny sensor to Sony IMX766 50 MP. Znajdziemy tu też obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 16 MP oraz kamerkę do makro 2 MP. Przednia ma czujnik 16 MP. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus RT – specyfikacja techniczna

6,62-calowy ekran AMOLED E4 o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z Warp Charge 65 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198,5 g

Android 12 z nakładką producenta

