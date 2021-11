MIUI 13 to aktualizacja, która zapewni lepszą integrację z Xiaomi Wear. Będzie to możliwe poprzez nową aplikację Zdrowie, którą szykują Chińczycy. Prace nad nią już przebiegają i wiemy, że będzie to integralna część platformy MIUI 13, której oficjalna premiera jest coraz bliżej.