POCO F4 GT to nadchodzący smartfon, który będzie przebrandowanym jednym z modeli z serii Redmi K50. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Telefon zapowiada się naprawdę ciekawie, bo otrzyma mocny SoC firmy MediaTek. Zobaczmy, co już wiemy o POCO F4 GT i kiedy go zobaczymy.

POCO F4 GT to smartfon, którego premiery spodziewamy się w przyszłym roku. Tymczasem do sieci wycieka częściowa specyfikacja techniczna tego modelu. W rzeczywistości będzie to jeden z modeli z serii Redmi K50. Po prostu na pewnych rynkach pojawi się pod inną nazwą, z czym mieliśmy do czynienia w przeszłości w przypadku telefonów Xiaomi nie raz.

Smartfon POCO F4 GT ma dostać ekran OLED o odświeżaniem obrazu w 120 lub nawet 144 Hz. Następnie mamy nowy procesor MediaTek Dimensity 9000, który zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Wiemy też, że pojawi się aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Zostaną tu użyte sensory Sony IMX686 64 MP, OmniVision OV13B10 13 MP (ultraszeroki kąt), OmniVision OV08856 8 MP (makro) oraz GalaxyCore GC02M1 2 MP (czujnik głębi).

Kompletna specyfikacja techniczna POCO F4 GT tajemnicą

Cała specyfikacja techniczna smartfona POCO F4 GT nie jest na razie znana. Dysponujemy tylko częściowymi informacjami w tym zakresie. Na więcej szczegółów przyjdzie nam trochę poczekać. Premiery spodziewajmy się w pierwszym kwartale 2022 r.

