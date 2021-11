OnePlus 10 Pro ujawnił nam niedawno wygląd na renderach. Wiemy, że premiera smartfona ma zostać przyspieszona. Po to, aby mógł on lepiej rywalizować o portfele klientów z produktami konkurencji. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki. Tym razem są to informacje obejmujące aparat fotograficzny telefonu.

Aparat fotograficzny z modelu OnePlus 10 Pro zostanie pozbawiony ważnej funkcji. Tą jest kamerka peryskopowa. W zamian zostanie zaimplementowany tradycyjny teleobiektyw. Plotki mówią o tym, że obsłuży on 3,3-krotmy zoom optyczny oraz 30-krotny cyfrowy. Tak więc pod tym względem urządzenie będzie odstawać od topowej konkurencji.

Aparat fotograficzny modelu OnePlus 10 Pro może nadrobić czymś innym

Wygląda więc na to, że zoom nie będzie najmocniejszą funkcją kamery z modelu OnePlus 10 Pro, ale producent może spróbować popisać się na innych polach. Możliwości ma tak naprawdę wiele. Premiera flagowca ma odbyć się w przyszłym kwartale. Wiemy, że aparat fotograficzny ponownie otrzyma logo marki Hasselblad.

