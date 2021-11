Xiaomi 12 to nadchodzący flagowiec marki. W sieci w końcu pojawiła się konkretna data premiery. Jeśli plotki są prawdziwe, to debiut odbędzie się w połowie grudnia. Wiemy, że w trakcie wydarzenia zostanie pokazany nie tylko flagowiec Xiaomi 12. Spodziewamy się kilku telefonów.

Xiaomi 12 to wyczekiwany flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Wraz z nim pojawi się tańszy model X12. Data premiery do tej pory pozostawała tajemnicą. Do teraz, bo w sieci w końcu pojawił się konkretny termin. Plotki zakładają, że kolejna konferencja chińskiej marki ma odbyć się w połowie przyszłego miesiąca.

Data premiery Xiaomi 12 jest 16 grudnia. Takie informacje pojawiły się na lamach chińskich mediów. Tego dnia mamy zobaczyć nowe portfolio smartfonów marki. Nie będzie to tylko jeden flagowiec, a kilka modeli. Poza tym jest bardzo możliwe, że tego samego dnia odbędzie się oficjalna zapowiedź nakładki MIUI 13, czyli nowego oprogramowania firmy.

Data premiery Xiaomi 12 na razie niepotwierdzona

Na razie są to tylko plotki. Wspomniana data premiery Xiaomi 12 zapewne zostanie potwierdzona na początku przyszłego miesiąca. Potem producent zacznie podgrzewać atmosferę przed premierą nowych produktów. Wtedy poznamy więcej szczegółów, na które na razie musimy po prostu jeszcze chwilę poczekać.

