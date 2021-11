Samsung Galaxy S22 Ultra to nadchodzący flagowiec marki, którego premiera odbędzie się w lutym. Cena nie będzie niska, ale specyfikacja techniczna ma być z najwyższej półki. Zebraliśmy dotychczasowe plotki i przecieki o modelu Samsung Galaxy S22 Ultra w jednym miejscu. Zobaczmy, co wiemy o tym smartfonie.

Ekran AMOLED LTPO

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED wykonany w technologii LTPO. To oznacza, że zapewni zmienne odświeżanie obrazu i będzie ono pewnie w zakresie 120 Hz, choć może producent je zwiększy. Poza tym wiadomo, że będzie to wyświetlacz o przekątnej około 6,8 cala i rozdzielczości QHD+, który będzie mocno przypominać panel z modeli Note 20. Poza tym nie zabraknie obsługi za pomocą S Pen.

Dwa różne procesory

Wiemy, że Samsung Galaxy S22 Ultra w zależności od rynku będzie dostępny z dwoma różnymi procesorami. Pierwszym będzie Qualcomm Snapdragon 898, a drugim autorski Exynos 2200. Wczesne benchmarki pozostawiają sporo do życzenia. Pamiętajmy jednak, że nowe smartfony nie mają jeszcze zoptymalizowanego oprogramowania i docelowo wydajność będzie dużo lepsza. SoC będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca i będą to szybkie kości UFS 3.1.

Aparat fotograficzny 108 MP

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP trzeciej generacji. Pozwoli on na łączenie 9 pikseli w jeden i w ten sposób robienie zdjęć 12 MP w wysokiej jakości. Czujnik to Isocell HM3 typu 1/1.33″, a światło przysłony wyniesie f/1.8. Następnie mamy sensor Sony 1/2.55″ 12 MP. Za obsługę zoomu (do 100-krotnego cyfrowego) odpowiadać będą dwa czujniki z matrycami 10 MP. Wyspa dla kamery zniknie i obiektywy zostaną wtopione w obudowę.

Cena modelu Samsung Galaxy S22 Ultra nie będzie niska

Cena smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra nie będzie niska, ale może być ciut niższa od poprzednika. Jeśli plotki w tym temacie się potwierdzą, to w Polsce za podstawowy model zapłacimy nie 5999 zł, a około 5700-5800 zł. Zawsze to trochę pieniędzy w kieszeni, które można przeznaczyć na inne cele. Na przykład akcesoria do telefonu, bo w opakowaniu to nie ma co na nie liczyć.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Będzie to więc podobny akumulator do tego, który ma poprzednik. Tak niestety ma być także pod względem prędkości ładowania. Na superszybkie wartości, które znamy z chińskich telefonów nie ma co liczyć. Spodziewajmy się, że pojawi się wsparcie dla ładowarki 45 lub maksymalnie 65 W.

Cztery kolory obudowy

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma cztery kolory obudowy. Będzie ich więc o dwa więcej w porównaniu do modelu z tego roku. Wiemy, że mają to być odcienie białego, czarnego, zielonego oraz czerwonego. Ostatni wariant będzie ciemny, ale dokładny wygląd nie jest znany.

Premiera w lutym

Samsung Galaxy S22 Ultra i pozostałe dwa modele zostaną zaprezentowane w trakcie Unpacked 2022. Konferencja ma odbyć się 8 lutego. Niedługo po niej rozpocznie się przedsprzedaż. W drugiej połowie tego samego miesiąca telefony trafią do sklepów. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S22 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 898

12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 12 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

S Pen

czytnik linii papilarnych

163,2 x 77,9 x 8,9 mm

Android 12 z One UI 4

źródło: opracowanie własne