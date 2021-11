MIUI 13 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi. Znany jest wstępny harmonogram i lista smartfonów, również marek Redmi i POCO, które dostaną nowe oprogramowanie. Nie zabraknie też licznych nowości. Zobaczmy, co nowego znajdziemy w MIUI 13 i które telefony Xiaomi otrzymają uaktualnienie.

MIUI 13 to duża aktualizacja oprogramowania Xiaomi, która zbliża się wielkimi krokami. Oficjalnej zapowiedzi spodziewamy się w przyszłym miesiącu. Co nowego tu znajdziemy i jak wygląda wstępny harmonogram oraz lista smartfonów oczekujących na uaktualnienie? Nowości nie zabraknie. Zobaczmy, co już wiadomo o nakładce MIUI 13.

Aktualizacja MIUI 13 wniesie mnóstwo nowości

Wraz z aktualizacją do MIUI 13 użytkownicy smartfonów marek Xiaomi, Redmi oraz POCO mogą spodziewać się naprawdę dużo nowości. Część z informacji o tym, co nowego pojawi się w nakładce wyciekła do sieci wcześniej. Wiemy, że interfejs oprogramowania zostanie uproszczony i wygładzony. Po to, aby praca z nim była wygodniejsza oraz przyjemniejsza niż dotychczas. Pojawią się także nowe ikony, animacje, efekty dźwiękowe oraz przejścia.

MIUI 13 ma także wnieść liczne udoskonalenia z zakresu zarządzania pamięcią. Oprogramowanie ma pozwolić na szybsze działanie telefonów i płynniejszą pracę. Nawet po wielu miesiącach użytkowania. Duża część kodu została na nowo przepisana. Spodziewajmy się także udoskonaleń obejmujących wydajność, niezawodność oraz stabilność nakładki. Przy okazji nie powinny zabraknąć nowości z zakresu polepszenia prywatności użytkowników smartfonów Xiaomi.

Harmonogram zakłada dostępność nakładki na te modele telefonów

MIUI 13 ma docelowo trafić w postaci aktualizacja na ponad 100 różnych urządzeń Xiaomi, Redmi oraz POCO. Od czegoś trzeba będzie jednak zacząć. Wczesny harmonogram, który krąży po sieci, zakłada, że w pierwszej kolejności software trafi na te modele smartfonów:

Xiaomi 11T i 11T Pro

Xiaomi Mix 4

seria Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

seria Redmi K40

Aktualizacja do MIUI 13 ma więc najpierw trafić na łącznie dziewięć różnych smartfonów Xiaomi i Redmi. Z czasem będzie dystrybuowana na kolejne. Ich wstępna lista jest całkiem długa Możecie z nią zapoznać się poniżej.

Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO z aktualizacją

Uaktualnienie do MIUI 13 ma łącznie znaleźć się na ponad 100 modelach urządzeń Xiaomi oraz marek Redmi i POCO. Pamiętajmy jednak o jednym. Widoczna niżej lista smartfonów nie jest jeszcze oficjalna. Będziemy musieli poczekać, aż producent ją potwierdzi, ale tak naprawdę jest bardzo prawdopodobna.

Premiera MIUI 13 w grudniu

Xiaomi zapowiedziało na razie tylko tyle, że oficjalna zapowiedź nakładki MIUI 13 odbędzie się przed końcem tego roku. Wiele wskazuje na to, że nastąpi to w połowie przyszłego miesiąca. Być może dokładnie 16 grudnia. Na ten termin wskazują ostanie plotki związane z premierą smartfonów z serii 12. Czy tak rzeczywiście będzie, to przekonamy się z czasem.

źródło: opracowanie własne