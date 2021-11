Pixel 6A to nadchodzący średniak Google, który nie został dochowany w tajemnicy. W sieci pojawiły się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Telefon jest podobny do flagowców z jesieni tego roku, ale jego cena będzie niższa. Zobaczmy, jak wygląda Google Pixel 6A i kiedy może odbyć się premiera.

Google Pixel 6A to średniak, który wkrótce dołączy do portfolio smartfonów z logo G. Jego cena będzie niższa względem modeli z układem Tensor. Steve Hemmerstoffer udostępnił rendery telefonu oparte na schematach. Jest też częściowa specyfikacja techniczna Google Pixel 6A. Zobaczmy sobie, jak wygląda to urządzenie.

Rendery smartfona Google Pixel 6A widoczne są poniżej. Prezentują one design podobny do ostatnich flagowców. Z przodu znajdziemy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. To 6,2-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+. Z tyłu znajdziemy podwójny aparat fotograficzny z obiektywami mającymi szeroki i ultraszeroki kąt.

Znajdujący się pod obudową Google Pixel 6A procesor nie jest znany. Zapewne jest to jakiś Snapdragon. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się 128 GB miejsca. Niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Google Pixel 6A – specyfikacja techniczna

6,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

nieznany procesor

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

podwójny aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

152,2 x 71,8 x 8,7 mm

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło