Xiaomi Mix 5 to nie jeden, a dwa nowe smartfony chińskiej marki. Telefony ukrywają się pod nazwami kodowymi Thor oraz Loki. Niestety wygląda na to, że seria Xiaomi Mix 5 nie opuści Państwa Środka i nie spodziewajmy się tych modeli w sprzedaży na terenie Europy.

Xiaomi Mix 5 pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Okazuje się, że w drodze są dwa nowe smartfony chińskiej marki. Teraz poznajemy nazwy kodowe tych urządzeń. Ukrywają się one pod kryptonimami Thor oraz Loki. Zobaczmy, co już wiadomo na ich temat i kiedy można spodziewać się ich w sprzedaży.

Dwa nowe smartfony z serii Xiaomi Mix 5 to modele L1A, czyli Loki oraz L1, którym to jest Thor. Urządzenia certyfikowane są w Chinach. To oznacza, że ich rynkowy debiut nie jest odległy. Tegoroczny model debiutował w sierpniu. Wygląda na to, że następcy zostaną pokazani znacznie szybciej niż latem 2022 r.

Smartfony Xiaomi Mix 5 z premierą w przyszłym kwartale

Plotki mówią o tym, że seria Xiaomi Mix 5 zostanie zaprezentowana w pierwszym w kwartale 2022 r. Debiut ma odbyć się marcu przyszłego roku. Tak więc debiut zostanie przyspieszony. Niestety zarówno Thor, jak i Loki nie mają być dostępne poza Chinami. Na globalnych rynkach telefony nie mają się pojawić.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło: Xiaomiui