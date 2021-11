One UI 4 beta to poglądowa wersja nakładki Samsunga opartej na systemie Android 12. Oprogramowanie zostało udostępnione właścicielom Galaxy S20 i Note. Na razie w wersji testowej. Jednak finalna aktualizacja One UI 4 dla tych modeli powinna zostać oddana w ciągu kilku najbliższych tygodni.

One UI 4 beta do niedawna dostępne był dla nowszych flagowców Koreańczyków. Tam jednak program pilotażowy dobiegł końca i finalna aktualizacja do systemu Android 12 trafia już na modele S21. Tymczasem właściciele telefonów Galaxy S20 oraz Note 20 mogą już wypróbować poglądowe oprogramowanie. Wcześniej ruszyły zapisy do testów.

Poglądowa nakładka One UI 4 z Androidem 12 została udostępniona właścicielom smartfonów Samsung Galaxy S20 i Note 20 w Stanach Zjednoczonych. Ci poprzez aplikację Members mogą już pobrać nowy firmware, który kończy się ciągiem znaków ZUK7. Do kiedy jednak trzeba będzie czekać na finalne wydanie oprogramowania?

Finalna aktualizacja do Android 12 z One UI 4 dla Galaxy S20 i Note 20 nieodległa

Samsung planuje rozpocząć udostępniać One UI 4 w finalnej wersji dla modeli Galaxy S20 oraz Note 20 na większości rynków na początku przyszłego roku. Harmonogram najczęściej wspomina o styczniu. Wtedy Android 12 powinien trafić na flagowce z 2020 r.

źródło: Sammobile