Xiaomi 12X to smartfon, który najpierw w przeciekach pojawiał się pod nazwą dopiskiem Lite. Potem również jako Mini. Jego finalna nazwa jest jednak inna, czego udało się doszukać w sieci na stronie IMEI. Przy okazji znana jest częściowa specyfikacja techniczna miniflagowca chińskiej marki. Co on zaoferuje?

Smartfon Xiaomi 12X ukrywa się pod nazwą kodową 2112123AC. Wiemy, że telefon ma 6,28-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Jest to 1080 x 2400 pikseli. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 870, który znamy chociażby z OnePlusa 9R.

Wiemy też, że Xiaomi 12X otrzyma baterię o nieznanej pojemności, która ma wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Aparat fotograficzny będzie potrójny i otrzyma główny sensor z matrycą 50 MP. Poza tym pojawi się czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem oraz klasyczne złącze słuchawkowe. Niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12X – specyfikacja techniczna

6,28-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870 z GPU Adreno 650

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria z ładowaniem 67 W

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android z MIUI

źródło