Realme GT 2 Pro będzie flagowcem, którego nie powstydziłaby się żadna marka. Smartfon ma dostać wydajny procesor Snapdragon 898. Poza tym umożliwi ładownie baterii z użyciem ładowarki o mocy 125 W. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o specyfikacji technicznej modelu Realme GT 2 Pro.

Realme GT 2 Pro to flagowiec, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 r. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki. Te mówią o tym, że specyfikacja techniczna obejmie ostatni SoC Qualcomma dla flagowców, czyli układ Snapdragon 898.

Snapdragon 898 to procesor, który Qulacomm zaprezentuje pod koniec miesiąca w trakcie Tech Summit. Realme GT 2 Pro otrzyma więc najmocniejszy z możliwych procesor i w ten sposób będzie mógł stanąć do równej walki z konkurencją. To samo źródło twierdzi, że telefon zaoferuje szybkie ładowanie baterii o mocy aż 125 W.

Kompletna specyfikacja Realme GT 2 Pro nadal tajemnicą

Realme GT 2 Pro nie ujawnił nam jeszcze wszystkich szczegółów związanych ze specyfikacją techniczną. Smartfon będzie konkretnym zawodnikiem z ekranem AMOLED i mocnymi podzespołami. Wszystkie szczegóły nie są jednak znane. Na te przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Premiera jest jednak całkiem nieodległa.

